Треть месячной нормы осадков выпала в Обнинске за час

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Десятидневная норма осадков выпала за час в Обнинске (Калужская область) в субботу, сообщила администрация наукограда со ссылкой на данные синоптиков.

"В Обнинске прошёл сильный продолжительный ливень, по интенсивности сравнимый с тропическим. Чтобы скопившейся воде уйти в ливневую канализацию, потребовалось время", - сообщил телеграм-канал администрации.

По данным властей, ливень местами помешал движению транспорта, но зоны подтопления уже осушены, и движение восстановлено.

Обнинск в субботу празднует 69-летие города. Из-за непогоды и ливня в наукограде был отменен семейный интерактивный праздник.