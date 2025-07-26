Движение судов через Городецкий гидроузел на Волге восстановлено

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Движение судов на Городецком гидроузле в Нижегородской области восстановлено, сообщает Росморречфлот в своем телеграм-канале.

"Прямо сейчас проходит шлюзование буксира РТ-332 (ООО "Белфлот"). На воскресенье запланировано шлюзование 8 круизных теплоходов. 63 грузовых судна проследуют через Городецкий гидроузел согласно графику", - говорится в сообщении.

Шлюзование и судоходство на Городецком гидроузле было временно приостановлено во вторник. Росморречфлот сообщал, что 22 июля около 11:00 по Москве на Городецком гидроузле обрушился оголовок камеры шлюзов N15-16.

Со ссылкой на Минтранс России сообщалось, что восстановительные работы на Городецком гидроузле планируется завершить 26 июля.