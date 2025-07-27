Путин заявил о важнейшей роли ВМФ РФ в обеспечении обороны

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Военно-морской флот России способен решать любые поставленные перед ним задачи, и будет оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической обстановки, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент в видеообращении поздравил российских военных моряков с Днем ВМФ.

"Военно-морским силам принадлежит сегодня важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности России, в защите ее законных интересов в мировом океане. И сегодня, и в перспективе они способны эффективно решать весь комплекс поставленных перед ними задач, оснащены передовой военной техникой, обладают современными системами управления, разведки и связи", - отметил глава государства.

Он напомнил, что в этом году утверждена новая стратегия развития ВМФ России, которая впервые в истории рассчитана на длительный период - до 2050 года. "Это прямое свидетельство нашей уверенности в своих силах и возможностях", - заявил Путин.

"Ключевым качеством нашего обновленного флота станет способность оперативно адаптироваться к любым изменениям стратегической обстановки, учитывать все актуальные тенденции и прогнозы, в том числе перспективы развития международного сотрудничества, основанного на принципах подлинного равноправия и взаимного уважения интересов друг друга", - заявил президент.