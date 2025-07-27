Президент РФ заявил о наращивании потенциала морской составляющей ядерной триады

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Морская составляющая ядерной триады России наращивает потенциал, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Набирает мощь и морская составляющая ядерной триады России, в ее основе группировка атомных подводных лодок, которая уверенно наращивает свой потенциал", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня Военно-Морского флота.

Он напомнил о завершении строительства подводного крейсера "Князь Пожарский". Кроме того, добавил Путин, "на различных этапах создания две субмарины проекта "Борей-А" и шесть многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М".