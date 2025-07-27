C 21:50 до полуночи были уничтожены 12 украинских дронов в ряде регионов РФ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Силами ПВО с 21:50 26-го июля до полуночи были отражены атаки 12 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

"С 21:50 по Москве 26 июля до 00:00 27 июля дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Восемь дронов были уничтожены над Ростовской областью и по два - над территориями Брянской области и Республики Крым.