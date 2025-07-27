Пять человек пострадали в ДТП в Приморье

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали в дорожной аварии в Надеждинском районе Приморья, сообщила региональная прокуратура.

"27 июля по направлению с. Сиреневка - п. Мирный Надеждинского района водитель автомобиля Toyota Probox, 1984 года рождения, не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с дорожным знаком", - говорится в сообщении.

Машина после удара опрокинулась в кювет. Пострадавших, в том числе 11-летнего и 17-летнего пассажира, доставили в медучреждение с травмами различной степени тяжести.

Прокуратура взяла на контроль проверку по факту ДТП.