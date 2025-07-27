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Атаки дронов ночью отразили в ряде населенных пунктов Ростовской области

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Ночью атака беспилотников была отражена в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он написал на своей странице в телеграм-канале, что пострадавших нет.

По его данным, "в Каменске повреждения получила крыша дома по улице Танкистов".

"В хуторе Лесной Каменского района повреждены два автомобиля, обломки БПЛА упали во двор частного дома по улице Королева, на крышу дома по улице Свободы, на улицу Ворошилова", - говорится в сообщении.

Ранее он сообщал, что в хуторе в результате атаки беспилотника была ранена женщина.

Юрий Слюсарь Ростовская область
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