Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в горах Дагестана

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Сейсмологи в воскресенье зарегистрировали в Дагестане землетрясение магнитудой 3,6, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

"От Геофизической службы Дагестана поступило сообщение, что в 4:03 (мск) в 15 км восточнее от села Анди Ботлихского района (...) произошло землетрясение магнитудой 3,6 на глубине 50 км", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на поверхности земли подземные толчки не ощущались.

Информации о разрушениях от населения не поступало.