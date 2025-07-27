Аэропорт Пулково открыт для вылета воздушных судов

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Аэропорт Пулково открыт для вылета воздушных судов, сообщает в воскресенье Росавиация.

"Отправление рейсов будет осуществляться по согласованию с соответствующими органами", - говорится в сообщении.

"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво есть корректировки в расписании рейсов", - уточняет ведомство.

Как сообщалось, утром воскресенья в Пулково были введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов.