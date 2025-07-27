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Минобороны сообщило о продвижении группировки войск "Восток" вглубь обороны ВСУ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Восток" продвигаются в глубину украинской обороны, группировки "Север", "Центр", "Запад" и "Южная" улучшили положение, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике четырех бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Новогеоргиевка, Новопетровское Днепропетровской области, Культурное, Темировка Запорожской области и Зеленый Гай (ДНР)", - говорится в сообщении.

По словам военных, группировки "Север", "Центр" и "Запад" улучшили тактическое положение и положение по переднему краю.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции", - сказали в Минобороны.

В ведомстве сообщили, что группировка нанесла удары по семи бригадам ВСУ в ДНР, потери армии Украины за сутки составили: до 130 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, шесть артиллерийских орудий, два склада боеприпасов и три склада материальных средств.

В зоне ответственности группировки "Восток" потери украинской армии за сутки составили: более 200 военных, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии, склад боеприпасов и два склада материальных средств, заявили в министерстве.

По данным Минобороны РФ, группировка войск "Север" нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области.

"На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Гатище, Меловое и Чугуновка Харьковской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что за сутки армия Украины потеряла свыше 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, восемь артиллерийских орудий два склада боеприпасов и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск "Запад" нанесли удары по пяти бригадам ВСУ в ДНР и Харьковской области, сообщили военные.

"Потери противника составили более 225 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Уничтожены девять складов боеприпасов", - сказали в министерстве.

В Минобороны РФ заявили, что группировка войск "Центр" поразила семь украинских бригад в районах шести населенных пунктов ДНР, потери армии Украины составили: более 425 военных, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три артиллерийских орудия.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Антоновка Херсонской области", - сообщили в ведомстве.

По его данным, потери украинской армии за стуки составили: свыше 60 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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