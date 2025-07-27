Военные РФ нанесли удары по пунктам управления беспилотной авиацией дальнего действия ВСУ

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по украинским пунктам управления беспилотниками дальнего действия, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение по цехам производства беспилотных летательных аппаратов, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами дальнего действия", - сказано в сообщении министерства.

По его информации, ударам подверглись пункты дислокации вооруженных сил Украины в 146 районах.