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Володин призвал начинающих политиков сохранить динамику развития России

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал молодым политикам не расслабляться, не рассчитывать на преференции по возрасту и сохранять динамику развития страны.

"Тяжелые времена сформировали сильных людей. Сильные люди создали легкие времена. Легкие времена родили слабых людей. А слабые люди могут создать проблемы", - сказал он в воскресенье на форуме Росмолодежи "Территория смыслов" в мастерской управления "Сенеж".

Володин призвал участников встречи, молодых политиков, независимо от того, какие бы прекрасные возможности их не окружали, не останавливаться и не расслабляться.

"Тогда у вас все получится. И здесь возраст как раз не помеха. Вы можете побеждать, будучи молодыми, вы можете сохранять свои позиции длительное время, все зависит от вас. Но если вы хотите, чтобы были преференции именно по принципу возраста, мой вам совет - никогда на это не рассчитывайте", - отметил председатель Госдумы.

По его словам, в политике "нет возрастов, здесь есть качества, которые могут присутствовать у человека и в молодом возрасте, и в более зрелом".

"Надо сделать все для того, чтобы та динамика, которая сейчас есть у государства, в том числе, по преодолению всех вызовов, была сохранена, страна чтобы крепла, повышалось благосостояние людей", - добавил Володин.

"Все иное может вести к проблемам, а как мы уже из истории знаем, это все может закончиться потерей страны. Вот этого допустить не должны. И это тоже тема, которую правильно было бы обсуждать, понимая, что партий много, а страна одна", - сказал председатель Госдумы.

Госдума РФ Вячеслав Володин
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