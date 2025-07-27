Свыше тысячи машин находится в очередях на досмотр перед Крымским мостом

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в воскресенье днем ожидают 1 020 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"15:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 120 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 900 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Керчи оценивается в три часа.