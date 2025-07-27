Один человек погиб из-за атаки БПЛА на населенный пункт Белгородской области

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном погибшем и одном пострадавшем мирном жителе в результате атаки БПЛА на автомобиль в хуторе Бондаренков Шебекинского округа.

Гладков в своем телеграм-канале уточнил, что от полученных ранений мужчина скончался на месте, его супруга ранена. Пострадавшую женщину доставляют в белгородскую больницу.

По словам губернатора, вследствие атаки также повреждена линия электропередачи, аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ.

Атакованное транспортное средство уничтожено огнем, добавил Гладков.