Поиск

Более 20 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Семь бригад скорой помощи работают на месте автоаварии в Кигинском районе Башкирии, где туристический автобус из Удмуртии съехал в кювет и опрокинулся, сообщил региональный министр здравоохранения Айрат Рахматуллин в воскресенье.

"На место выехали 7 бригад скорой помощи. В результате происшествия пострадали более 20 человек. 15 из них доставили в Месягутовскую центральную районную больницу. Восьмерых госпитализировали. Двое из них в тяжелом состоянии, остальные - средней тяжести", - написал он в своем телеграмм-канале.

По словам Рахматуллина, для оказания медпомощи на работу дополнительно вызваны еще шесть врачей и четыре медсестры. Решается вопрос об эвакуации пострадавших в Уфу. Еще семерых пациентов осмотрели специалисты и рекомендовали им амбулаторное лечение.

Отраслевой министр отметил, что, пострадавшие продолжают поступать в медучреждения.

Для туристов, которые не пострадали, в селе Верхние Киги развернут пункт временного размещения. На место направлен медицинский работник.

На 35-м км автодороги Малояз-Верхние Киги в Кигинском районе Башкирии автобус марки Higer съехал в кювет и опрокинулся. Транспортное средство следовало из Салаватского района в город Ижевск после туристического сплава.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Башкирия Удмуртия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Завершены спасательные работы в поврежденном от взрыва доме в Саратове

Путин отметил, что морская пехота героически исполняет все возложенные на нее задачи

Завершились крупные учения ВМФ РФ "Июльский шторм"

Россия продолжит оснащать ВМФ самым современным вооружением

Аэропорт Пулково открыт для вылета воздушных судов

Женщина пострадала от обломков БПЛА в Ленинградской области

Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Саратове возвращаются в свои квартиры

Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Саратове возвращаются в свои квартиры

Более десятка дронов уничтожено над Ленинградской областью

В Кремле сообщили, что главный военно-морской парад отменен из соображений безопасности

В Кремле сообщили, что главный военно-морской парад отменен из соображений безопасности

Петербургский аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы

Петербургский аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2318 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6826 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });