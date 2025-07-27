Более 20 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Семь бригад скорой помощи работают на месте автоаварии в Кигинском районе Башкирии, где туристический автобус из Удмуртии съехал в кювет и опрокинулся, сообщил региональный министр здравоохранения Айрат Рахматуллин в воскресенье.

"На место выехали 7 бригад скорой помощи. В результате происшествия пострадали более 20 человек. 15 из них доставили в Месягутовскую центральную районную больницу. Восьмерых госпитализировали. Двое из них в тяжелом состоянии, остальные - средней тяжести", - написал он в своем телеграмм-канале.

По словам Рахматуллина, для оказания медпомощи на работу дополнительно вызваны еще шесть врачей и четыре медсестры. Решается вопрос об эвакуации пострадавших в Уфу. Еще семерых пациентов осмотрели специалисты и рекомендовали им амбулаторное лечение.

Отраслевой министр отметил, что, пострадавшие продолжают поступать в медучреждения.

Для туристов, которые не пострадали, в селе Верхние Киги развернут пункт временного размещения. На место направлен медицинский работник.

На 35-м км автодороги Малояз-Верхние Киги в Кигинском районе Башкирии автобус марки Higer съехал в кювет и опрокинулся. Транспортное средство следовало из Салаватского района в город Ижевск после туристического сплава.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).