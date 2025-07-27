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Один человек погиб от обломков БПЛА в Ленинградской области

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - При пожаре, возникшем из-за обломков дрона в Ленинградской области, погиб один человек, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"На пожаре из-за обломков БПЛА погиб мужчина. Кроме женщины еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков", - написал Дрозденко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что целью беспрецедентной атаки беспилотников в воскресенье были промышленные и военные объекты.

По информации Минобороны РФ, 51 дрон ВСУ был нейтрализован над регионом с 6:25 до 9:40 мск воскресенья.

Александр Дрозденко ВСУ Ленинградская область
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