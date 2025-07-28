Около 4 тыс. боеприпасов уничтожили саперы на курильском острове Шумшу

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Военнослужащие сводного отряда разминирования армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) нашли и уничтожили более 3,8 тыс. боеприпасов времен Второй мировой войны за два месяца своей работы на острове Шумшу (Северные Курилы Сахалинской области), сообщает пресс-служба ВВО.

"В период поисковых работ саперы нашли артиллерийские снаряды, ручные гранаты и патроны от винтовок времен сражений с Квантунской армией. Работы проводятся на безопасном удалении от палаточного лагеря. Снаряды, подлежащие уничтожению, относятся на место подрыва на 1,5 км от саперов, чтобы не попасть под осколки, разлетающиеся на сотни метров", - говорится в сообщении.

Завершить эти работы планируется к 15 августа текущего года в преддверии исторической реконструкции высадки морского десанта Советской армии в августе 1945 года, отмечает пресс-служба.

Военнослужащие ВВО прибыли на Шумшу для выполнения задач по поиску и очистке от взрывоопасных предметов территории будущего военно-исторического мемориального комплекса, который планируется возвести к 80-летию Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, а также мест проведения исторической реконструкции.