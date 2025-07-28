Кабмин планирует в течение 6 лет направить на охрану материнства 147 млрд руб.

Фото: Александр Миридонов/РИА Новости

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ планирует в течение шести лет направить на развитие инфраструктуры для детей и матерей не менее 147 млрд рублей, из которых уже свыше 26 млрд выделено в 2025 году, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"За шесть лет на развитие инфраструктуры для детей и матерей планируем направить не менее 147 млрд рублей, из которых уже свыше 26 млрд выделили в этом году. И часть этого финансирования была направлена на строительство 168 женских консультаций более чем в половине российских субъектов. Принимаемые меры позволят повысить доступность передового лечения для наших женщин", - сказал Мишустин в понедельник. Он осмотрел новое здание Госпиталя ветеранов войн в Омске, которое готовится к открытию после капитального ремонта.

Российский премьер ознакомился с презентацией планов развития системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что системной задачей являются вопросы охраны материнства.

С текущего года такая работа ведется в каждом регионе в рамках нового национального проекта "Семья".