Матвиенко выступила в Женеве на Саммите женщин - председателей парламентов

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на Саммите женщин - председателей парламентов в Женеве призвала участников выступить за диалог и сотрудничество вместо санкций, расширения военных альянсов и гонки вооружений.

"Резолюция (Совбеза ООН 1325 - ИФ) призывает обеспечить реальное участие женщин в предотвращении, регулировании и разрешении конфликтов. Выполнено ли это на деле? Увы, нет. Предлагаю подтвердить этот призыв в итоговом документе нашего Саммита, требуя диалога, а не гонки вооружений. Сотрудничества, а не санкций. Неделимой безопасности, а не расширения военных альянсов. Уважения к выбранному пути развития каждого народа, а не нотаций и интервенций", - сказала Матвиенко, выступая на саммите в понедельник.

По ее словам, время, когда Советом Безопасности ООН была принята резолюция 1325 (о положении женщин в международных конфликтах), считали послевоенным, а "наши дни с тревогой называют предвоенными".

"Имея опыт двух мировых войн, человечество не имеет права на паралич воли. Некоторые политики уже всерьёз рассуждают о том, как выжить в ядерном апокалипсисе, а не о том, как предотвратить его, не допустить худшего сценария", - отметила Матвиенко.

"Говорят, у войны - не женское лицо. Значит, у мира оно точно должно быть женским", - сказала она.

По словам спикера Совета Федерации, согласно резолюции 1325 СБ ООН, женщины и дети - подавляющее большинство жертв вооруженных конфликтов, численность которых за 10 лет увеличилась вдвое.

"Пора решительно выступить в защиту мира. За нас и наших детей", - сказала Матвиенко.

По ее мнению, "пришло время тех, кто сможет помочь человечеству найти верный путь к миру".

"Российские женщины готовы к такой совместной работе", - сказала она.

Незадолго до Матвиенко на саммите выступила представитель Чехии, которая сказала, в частности, что конфликт между Россией и Украиной спровоцировал гуманитарный кризис и оказал "значительное влияние на права украинских женщин и детей".

В свою очередь Матвиенко, обращаясь к залу, призвала "всегда быть честными, говорить друг другу правду, руководствоваться фактами в своих оценках и не воспроизводить слепо антироссийскую риторику, которая ведется в рамках объявленной России информационной войны".