Путин обсудил с Нетаньяху по телефону Сирию и Иран

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке, были затронуты иранская и сирийская темы, сообщила пресс-служба Кремля.

"Рассмотрены различные аспекты напряженной обстановки на Ближнем Востоке. С российской стороны подтверждена неизменная позиция в пользу исключительно мирного урегулирования имеющихся в регионе проблем и конфликтов", - говорится в сообщении.

Путин, "в частности, акцентировал важность поддержки единства, суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, укрепления ее внутриполитической стабильности через соблюдение законных прав и интересов всех этноконфессиональных групп населения", информирует пресс-служба.

"С учетом недавнего обострения ирано-израильской конфронтации обозначена готовность российской стороны всемерно содействовать нахождению переговорных развязок вокруг иранской ядерной программы", - сказано в сообщении.

Лидеры условились о продолжении диалога по актуальным темам международной и двусторонней повестки дня.