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Ландшафтный пожар в Ростовской области на площади 25 га локализован

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Спасатели локализовали ландшафтный пожар в Каменском районе Ростовской области на площади 25 га, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону в понедельник.

"В 23:00 мск локализация пожара", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что спасатели тушат природный пожар на хуторе Филиппенков Каменского района на площади около 10 га, затем она увеличилась до 20 га, а позже - до 25 га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении участвуют 47 человек и 17 единиц техники. К ликвидации пожара был привлечен вертолет.

МЧС Ростовская область
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