Временные ограничения введены в аэропорту Калуги

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Калуги, сообщает в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Аэропорт Калуги временно приостанавливал работу в ночь на 27 июля. Утром ограничения сняли.