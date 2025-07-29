Землетрясение магнитудой 5,4 произошло возле Камчатки ночью

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,4 зарегистрировано в ночь на вторник в Тихом океане возле Камчатки, сообщили "Интерфаксу" в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,4 произошло минувшей ночью в Тихом океане с эпицентром в 152 км восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 42 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

В Петропавловске-Камчатском сейсмическое событие ощутили силой до двух-трех баллов. Тревога цунами не объявлялась.

По данным ГУ МЧС региона, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано 8 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,4.

Как сообщалось ранее, 20 июля произошла серия землетрясений возле Камчатки; самый сильный подземный толчок по интенсивности доходил до 7 баллов. Была объявлена угроза цунами, ее отменили около 22:00 местного времени воскресенья (13:00 мск). Афтершоковый процесс продолжается, большинство подземных толчков - неощущаемые. По словам сейсмологов, афтершоковый процесс будет продолжаться еще несколько месяцев.