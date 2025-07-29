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Жара прогнозируется в регионах юга европейской части РФ, Сибири и Дальнего Востока

Температура на Черноморском побережье поднимется до плюс 38 градусов

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Температура до плюс 40 градусов прогнозируется на юге европейской части России, жара до плюс 35 градусов ожидается в южных регионах Сибири и Дальнего Востока, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской части России очень жарко. В Крыму до плюс 40 градусов в степных районах. В Краснодарском крае до плюс 39. Даже на Черноморском побережье температура воздуха, это редчайший случай, прогнозируется 36-38 градусов. В приморских городах не бывает такого, потому что там море, это сглаживающий фактор. А тут - за счет того, что там воздушные массы поступают из Турции и мощная солнечная энергия плюс 36 - плюс 38 градусов", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что для Сочи и федеральной территории Сириус выпущено предупреждение об опасной погоде - сильная жара. "И там сейчас необходимо избегать прямых солнечных лучей с 11:00 до 14:00-15:00, это опасно. Плюс там еще и ультрафиолетовый индекс очень большой, около 8. Помимо теплового удара, можно еще и поражение кожи получить. Поэтому нужно избегать нахождения под солнцем", - сказал Вильфанд.

В Краснодарском крае температура в среду поднимется до плюс 39 - плюс 41 градуса, в Кабардино-Балкарии в период с 29 по 31 июля температура будет до плюс 38. В Северо-Кавказском федеральном округе, в степных районах в Кабардино-Балкарии, в Северной Осетии столбики термометров будут подниматься до 38 градусов, в Ставрополье - до плюс 40 градусов.

Жаркая погода прогнозируется на юге западной Сибири. Однако в этих регионах пройдут интенсивные осадки.

"Очень жаркая погода - самый юг западной Сибири: Новосибирская область, Алтайский край и республика Алтай. Там тоже плюс 33 - плюс 35 градусов, очень жаркая погода. И в то же время там интенсивные осадки прогнозируются", - сказал Вильфанд.

Так, в Алтайском крае прогнозируется сильный ливневый дождь, гроза, крупный град, ветер 17-22 м/с. "И вот это действительно опасная погода", - отметил Вильфанд.

Жара будет и в Туве - 29 и 30 июля будет до плюс 38.

"И еще регион с очень жаркой погодой, температурой до 35, - это тихоокеанское побережье Хабаровского края, Приморский край. Там от плюс 30 до плюс 35 градусов, температура обусловлена выносом тёплых и жарких воздушных масс из Китая", - добавил Вильфанд.

Там же прогнозируются очень интенсивные осадки, которые приведут к выходу воды из рек и выходу воды на пойму.

Сильные осадки прогнозируются в Забайкалье, где ожидается сильный дождь, ливень, гроза, град, ветер до 24 м/с. В Амурской области 29-30 июля прогнозируются сильные ливни, "нарушение нормальной жизнедеятельности и подтопления", уточнил Вильфанд.

Алтайский край Забайкалье Приморский край Роман Вильфанд Крым Краснодар
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