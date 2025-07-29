Два лесных пожара действует в Томской области

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Пожарные за минувшие сутки ликвидировали одно возгорание в лесах Томской области, сообщает пресс-служба областного департамента лесного хозяйства во вторник.

Согласно сообщению, в настоящее время в Томской области тушат два лесных пожара.

По данным пресс-службы, всего с начала года в регионе зафиксировано 219 лесных пожаров на общей площади 4 тыс. 224,53 га.

Особый противопожарный режим на всей территории Томской области действует до 31 июля 2025 года.