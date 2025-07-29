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В "Союзмультфильме" заявили, что соглашение с американской компанией о Чебурашке давно истекло

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Соглашение, заключенное киностудией "Союзмультфильм" и компанией LaRubint Corp., истекло в 2021 году, по факту его заключения предыдущим руководством "Союзмультфильма" в России ведется следствие, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе киностудии.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на решение федерального суда США по Восточному округу штата Нью-Йорк сообщила, что компания LaRubInt Corp. доказала нарушение "Союзмультфильмом" условий лицензионных соглашений, заключенных между компаниями, и может требовать возмещения убытков на этом основании.

Как отметили в пресс-службе, по имеющейся у киностудии информации, в 2016 году к "Союзмультфильму" обратилось неустановленное лицо от компании LaRubint Corp. с предложением заключить сделку с компанией, предполагающую передачу исключительной лицензии на использование прав для целей мерчендайзинга бренда Чебурашка в Японии.

"Компания LaRubint Corp. была осведомлена о неоднозначной на тот момент ситуации с Японской компанией TXBB, и ее основной целью было не заниматься мерчендайзинговой деятельностью, а принудить японскую компанию платить ей роялти. Компания La Rubint проиграла суд в Японии и не получила желаемого результата, после чего решила подать в суд на киностудию, чтобы принудить выплатить ей компенсацию. Все свои действия компания LaRubint Corp. тщательно спланировала совместно с предыдущим руководителем киностудии", - сообщили в пресс-службе.

"По данному факту следственными органами РФ проводятся следственные мероприятия в отношении подписанта договора со стороны киностудии и неустановленных лиц со стороны компании LaRubint Corp", - добавили в пресс-службе.

В "Союзмультфильме" также сообщили, что в ходе подготовки к судебному процессу директор компании LaRubint Corp. подтвердила, что в штате ее компании нет сотрудников, компания не осуществляла никакую деятельность, она не провела ни одни переговоры, направленные на выдачу лицензии в рамках бренда Чебурашка.

"Данные показания со стороны директора La Rubint зафиксированы судом. Таким образом, у компании отсутствует упущенная выгода, о чем в своем решении сказал суд", - отметили в пресс-службе.

"Киностудия соблюдает действующее законодательство РФ и, в случае легализации судебного решения на территории РФ безусловно его исполнит в добровольном порядке", - добавили в "Союзмультфильме".

Союзмультфильм
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