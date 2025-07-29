Четверо заключенных пострадали в Волгограде при инциденте с газовым баллоном в колонии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Следователи в Волгограде проводят проверку в связи с инцидентом в исправительной колонии, в результате которого четверо заключенных были госпитализированы с травмами, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону во вторник.

"29 июля с территории исправительной колонии госпитализированы четверо заключенных с ожогами различной степени тяжести. По предварительным данным, (...) во время производства работ в одном из хозяйственных блоков произошел хлопок газового баллона с последующим воспламенением", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что организована проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

По данным пресс-службы управления ФСИН России по Волгоградской области, инцидент с газовым баллоном произошел в помещении для хранения строительных материалов в ИК-9 Волгограда.

"В результате чего ожоги получили четверо осужденных. Им незамедлительно (была) оказана необходимая медицинская помощь, они доставлены в одну из городских больниц. Состояние осужденных удовлетворительное. По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении ведомства.