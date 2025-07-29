Свыше 150 тыс. абонентов оказались обесточены в результате атаки БПЛА на ДНР

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Более 155 тысяч абонентов оказались обесточены в результате атаки беспилотников на Донецкую агломерацию, заявил врио председателя правительства Донецкой Народной Республики Андрей Чертков.

"Враг вновь ударил по энергетической инфраструктуре Республики. В результате ночью были обесточены 1022 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии оказались почти 105 тысяч бытовых абонентов в Донецке, порядка 35 тысяч - в Макеевке и 15 тысяч - в Ясиноватой", - говорится в сообщении Черткова, распространенном во вторник его пресс-службой.

Он добавил, что в результате этой атаки также "в трех обесточенных шахтах были заблокированы горняки ночной смены. Сейчас люди подняты на поверхность, их жизни и здоровью ничего не угрожает".

Экстренные службы республики устраняют повреждения.