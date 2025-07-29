Песков отметил замедление в процессе нормализации отношений РФ и США

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что процесс нормализации российско-американских отношений идет "ни шатко ни валко", и хотелось бы больше динамики, а импульсы нужны с обеих сторон.

"Есть, конечно, замедление, действительно, и пока процесс нормализации идет, скажем так, "ни шатко ни валко". Конечно, хотелось бы видеть большую динамику, мы в этом заинтересованы", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, имеется ли замедление в восстановлении нормальных отношений между Москвой и Вашингтоном в связи с нерешенностью украинского конфликта.

"Но здесь, для того чтобы продвигаться, нужны импульсы с двух сторон", - отметил Песков.