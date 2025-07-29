За сутки сбиты 236 беспилотников ВСУ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток сбили 236 украинских дронов самолетного типа, а также ракету "Нептун", нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома ВСУ, заявили в Минобороны РФ во вторник.

По словам военных, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху производства и центру подготовки операторов беспилотников, пунктам временной дислокации украинской армии и иностранных наемников в 142 районах.