Путин встретится с главой Сбербанка

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с главой Сбербанка Германом Грефом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Сегодня из открытых будет встреча президента с руководителем Сбербанка Германом Грефом. Периодически встречаются они, Греф рассказывает о результатах работы за определенный период нашего системообразующего банка", - сказал Песков.

Все остальные контакты президента, работающего во вторник в Кремле, будут носить непубличный характер, отметил его пресс-секретарь.



