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Минобороны заявило об улучшении положения группировками "Север", "Запад" и "Южная"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что группировки войск "Север", "Запад" и "Южная" за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Среднее, Шандриголово Донецкой Народной Республики, Купянск, Осиново, Благодатовка, Богуславка и Петропавловка Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ заявили, что потери ВСУ за сутки на данном направлении составили более 230 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

По данным министерства, подразделения группировки войск "Север" за сутки улучшили тактическое положение, подразделения "Южной" заняли более выгодные рубежи и позиции.

В ведомстве сообщили, что силы группировки "Север" нанесли удары по двум украинским бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Писаревка, Алексеевка, Юнаковка, Андреевка и Варачино Сумской области.

"На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Огурцово, Гатище, Меловое и Волчанск Харьковской области", - заявили в Минобороны РФ.

По словам военных, ВСУ на данных участках потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, восемь артиллерийских орудий, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, радиолокационную станцию RADA RPS-42, две станции контрбатарейной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Иванполье, Плещеевка, Серебрянка, Северск, Звановка, Часов Яр, Александро-Шультино и Щербиновка Донецкой Народной Республики", - сказано в сообщении.

По данным министерства, украинская армия за сутки на данном направлении потеряла до 155 военнослужащих, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьяновское Запорожской области, Антоновка, Садовое Херсонской области и города Херсон. Противник потерял свыше 70 военнослужащих, два автомобиля и пять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и три склада материальных средств", - сообщили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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