Группировки "Север", "Запад" и "Южная" улучшили положение в зоне СВО

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ сообщили, что группировки войск "Север", "Запад" и "Южная" за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Среднее, Шандриголово Донецкой Народной Республики, Купянск, Осиново, Благодатовка, Богуславка и Петропавловка Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны РФ заявили, что потери ВСУ за сутки на данном направлении составили более 230 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

По данным министерства, подразделения группировки войск "Север" за сутки улучшили тактическое положение, подразделения "Южной" заняли более выгодные рубежи и позиции.