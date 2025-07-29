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Чернышенко отметил востребованность инженерных специальностей у абитуриентов вузов

Чернышенко отметил востребованность инженерных специальностей у абитуриентов вузов
Инженер в научной лаборатории МГТУ имени Баумана
Фото: Алексей Смышляев/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В России завершился прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования; среди пяти самых популярных направлений на бюджетной форме обучения три относятся к области "Инженерное дело, технологии и технические науки", сообщил через пресс-службу вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"За время приемной кампании более 1,3 млн абитуриентов уже подали заявления в вузы, половина из них воспользовались сервисом "Поступление в вуз онлайн". Важно отметить, что три из пяти востребованных специальностей у абитуриентов - инженерные", - цитирует Чернышенко его пресс-служба.

С начала 20 июня приемной кампании 1 363 000 абитуриентов подали заявления на более 11,7 млн конкурсных групп. 67% абитуриентов выбрали региональные вузы.

По данным сервиса "Поступление в вуз онлайн", в пятерку регионов-лидеров по востребованности у поступающих, помимо Москвы и Петербурга, вошли вузы Татарстана, Свердловской и Новосибирской областей. В этом году у абитуриентов появилась возможность подать документы онлайн через Госуслуги на программы магистратуры и аспирантуры. Прием заявлений по ним продолжается.

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в 2025 году на направления подготовки учителей подано рекордное количество заявлений.

"В текущую приемную кампанию, по данным на 28 июля, подано рекордное количество заявлений по педагогическим направлениям в педагогические вузы - 514 193. При этом на программы бакалавриата и специалитета по педагогическим направлениям поступило на 25% заявлений больше, чем по итогам приемной кампании 2024/25 учебного года, - 471 405", - сообщил министр.

Дмитрий Чернышенко Минпросвещения Сергей Кравцов
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