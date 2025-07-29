Матвиенко заявила, что РФ выступает за скорейшее прекращение кровопролития в Газе

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Россия привержена резолюции Совбеза ООН о создании палестинского и израильского государств и видит задачу в том, чтобы добиться скорейшей остановки кровопролития в секторе Газа, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы внимательно следим за ситуацией и, по решению президента Путина, оказываем гуманитарную помощь. Глубоко переживаем трагедию палестинского народа и сейчас видим главную задачу в том, чтобы работать на скорейшую остановку кровопролития", - сказала Матвиенко на встрече с главой Палестинского национального совета Рухи Фаттухом "на полях" Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве.

По её словам, Россия остаётся приверженцем резолюции Совбеза ООН от 1947 года о создании двух государств - израильского и палестинского.

"Мы в этом абсолютно последовательны и, как парламентарии, продвигаем это на всех международных парламентских площадках, где это возможно", - сказала Матвиенко.

На встрече она высоко оценила то, что палестинский лидер Махмуд Аббас принял участие в праздновании 80-летия Победы в Москве.

Спикер СФ попросила палестинского коллегу передать от неё привет Аббасу, отметив, что в РФ ожидают его участия в Первом саммите Россия - Арабский мир в октябре этого года.

Ранее Матвиенко провела в Женеве ряд встреч - с главой Национальной ассамблеи ЮАР Анджелой Дидизой, председателем Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгаланом, председателем Межпарламентского союза, главой Национального собрания Танзании Тулией Эксон и председателем Национальной ассамблеи народной власти и Госсовета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом.



