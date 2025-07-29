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Вандалы разрушили стены крепости "Грозовые ворота" в Геленджике

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Вандалы разрушили и разукрасили одну из самых популярных туристических достопримечательностей в Геленджике - крепость "Грозовые ворота", сообщили "Интерфаксу" в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"На стенах появились рисунки, разрушена часть кладки. Экскурсии для туристов приостановлены", - сказали в объединении.

Как отметила гендиректор туроператора "Мультитур", член комитета по внутреннему туризму РСТ Юлия Высоканова, спрос среди туристов на посещение "Грозовых ворот" всегда был высоким, особенно в этом году.

"Это знаковое место для Геленджика, популярное для организации туров. Надеемся, что злоумышленников найдут и привлекут к ответственности", - добавила она.

Крепость "Грозовые ворота" построена на юго-востоке горы Абин в 2006 году. Она использовалась как декорация для съемок военного фильма с аналогичным названием. В киноленте рассказывается реальная история "Грозовых ворот" в Геленджике. Также место популярно у туристов как смотровая площадка, откуда открывается живописный вид на Кавказский хребет.

Геленджик РСТ
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