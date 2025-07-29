Ангар горит в Ленинградской области на площади 1,2 тыс. кв. метров

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Спасатели тушат пожар в ангаре на площади 1200 кв.м во Всеволжском районе Ленинградской области, сообщили в пресс-службе МЧС РФ вечером во вторник.

"Пожар произошел по адресу: Всеволожский р-н, д. Лепсари, Промзона Спутник", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что происходит загорание складского цельнометаллического ангара. Тушение осложняет высокая пожарная загрузка, внутри склада картон и бытовые отходы.

Информация о пострадавших не поступала, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, сообщили в МЧС РФ.