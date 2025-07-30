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График работы учреждений на Камчатке изменен из-за сильного землетрясения

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Рабочий день в государственных учреждениях Камчатского края сократится в среду из-за землетрясения, арбитражный суд региона перенес все заседания.

"Принял решение сократить сегодня рабочий день в государственных краевых учреждениях с 13:00. Рекомендуем муниципальным органам власти, а также организациям иных форм собственности принять такое же решение", - написал губернатор Владимир Солодов в своем телеграм-канале.

На официальных ресурсах Арбитражного суда края сообщается, что все судебные заседания, назначенные на среду, 30 июля, переносятся.

"О дате и времени проведения перенесенных заседаний будет сообщено дополнительно", - отметили в суде.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 7,5 (по другим источникам 8,5) произошло в Тихом океане возле Камчатки в среду в 11:24 местного времени (02:24 по Москве) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Сейсмическое событие ощутили в Петропавловске-Камчатском силой до 8 баллов, в Северо-Курильске (о. Парамушир, Северные Курилы) - до 6 баллов. Объявлена тревога цунами на побережье Авачинского залива и для Северных Курил.

Петропавловск-Камчатский Авачинский залив Камчатский край Северные Курилы
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