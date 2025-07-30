Москва заключит с Бенином соглашение о военном сотрудничестве

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Россия подпишет межправительственное соглашение о военном сотрудничестве с Бенином, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на посла РФ в Бенине и Того Игоря Евдокимова.

"Россия и Бенин готовятся к подписанию межправительственного соглашения о военном сотрудничестве", - приводит издание слова дипломата.

РФ 27 марта заключила соглашение о военном сотрудничестве с Тоголезской Республикой. В соответствии с ним страны будут участвовать в маневрах, подготавливать и обучать военные кадры. Сейчас подобный документ российская сторона намеревается подписать с Бенином, уточняется в публикации.

По словам Евдокимова, взаимодействие в сфере обороны и безопасности остается одним из приоритетных направлений российско-бенинских и российско-тоголезских отношений. Это обусловлено взаимной заинтересованностью в противодействии угрозам, исходящим от террористических и экстремистских группировок, дестабилизирующих ситуацию в странах Западной Африки и Сахаро-Сахельского региона, пояснил он в беседе с газетой.

Посол отметил важность заходов российских военных кораблей в порты Бенина и Того. По его словам, это усилит стратегическое присутствие РФ в регионе Западной Африки и Гвинейского залива.

"Завершается процедура раздельного подписания межправительственного соглашения об упрощенном порядке захода военных кораблей Российской Федерации в порты Республики Бенин. Рассчитываем на то, что визиты российских военных кораблей в Бенин и Того станут доброй традицией и будут способствовать дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества с Котону и Ломе в сфере безопасности и обороны", - подчеркнул Евдокимов.