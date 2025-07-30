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Уолл-стрит снизилась на корпоративных отчетностях

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник, инвесторы оценивали корпоративные отчетности и ждали итогов заседания Федеральной резервной системы.

Июльское заседание Федрезерва завершится в среду, и аналитики с участниками рынка в целом полагают, что американский ЦБ сохранит ставку на прежнем уровне. При этом рынок ждет двух снижений ставки, на 25 базисных пунктов каждое, до конца текущего года. Вероятность снижения ставки в сентябре оценивается в 61,7%, по данным FedWatch от CME.

"Трамп продолжает призывать к значительному снижению процентных ставок, - написал Габриэль Фоа из Algebris Investments. - Инфляция не растет, а ситуация на рынке труда ухудшается, и поддерживать ставки на нынешнем высоком уровне будет все труднее".

Тем временем индекс потребительского доверия в США в июле повысился до 97,2 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в июне значение индикатора составляло 95,2 пункта, а не 93 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 95,8 пункта с объявленного ранее июньского уровня, по данным Trading Economics.

Акции Boeing Co. подешевели на 4,4%, хотя авиакосмический концерн во втором квартале сократил чистый убыток в 2,4 раза, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий аналитиков.

Капитализация United Parcel Service снизилась на 10,6%. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки в апреле-июне сократила чистую прибыль и выручку, причем выручка оказалась лучше прогнозов рынка, а скорректированная прибыль - хуже.

Рыночная стоимость Whirlpool Corp. упала на 13,4%. Американский производитель бытовой техники во втором квартале 2025 года снизил чистую прибыль в 3,4 раза, при этом компания ухудшила прогноз на год и квартальные дивиденды.

Котировки акций UnitedHealth Group опустились на 7,5%. Ведущая в США компания сферы медицинского страхования в минувшем квартале получила выручку выше ожиданий, однако скорректированная прибыль и годовой прогноз их не оправдали.

Стоимость бумаг Merck & Co. понизилась на 1,7%. Американская фармацевтическая компания уменьшила чистую прибыль в прошлом квартале на 19%, сузила прогнозные диапазоны на текущий год и анонсировала масштабную программу сокращения расходов.

Акции Baker Hughes Co. подешевели на 1,7% на новости, что нефтесервисная компания покупает американскую Chart Industries за $13,6 млрд. Тем временем бумаги Chart Industries подскочили на 15,8%.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,46% и составил 44632,99 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 0,3% - до 6370,86 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,38% и составил 21098,29 пункта.

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