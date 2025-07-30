Матвиенко назвала необходимой иерархию между правовыми принципами и территориальной целостностью

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Противоречие между принципами самоопределения народов и территориальной целостности приводит к конфликтам, нужна чёткая правовая иерархия между ними, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Главные причины большинства конфликтов очевидны - противоречия между принципами международного права, в частности, между самоопределением народов и территориальной целостностью государств", - сказала Матвиенко в Женеве на Всемирной конференции спикеров парламентов в среду.

По ее мнению, должна быть чёткая правовая иерархия между данными принципами. Матвиенко предложила закрепить призыв к этому в итоговом документе конференции.

"Ведь вольные интерпретации права и принципов - вечный двигатель войн", - отметила спикер Совета Федерации.

Среди других причин конфликтов она назвала противоречие между принципом неделимости безопасности и правом государств выбирать военные альянсы, "при том, что деятельность самих блоков так и не урегулирована правом".

"Третье - не реализован принцип суверенного равенства государств-членов ООН. Санкции сильных против слабых, военные интервенции, - это признаки неравенства, как и практики неоколониализма", - сказала Матвиенко.

"Пора начать называть вещи своими именами - нет "гуманитарных интервенций", а есть агрессии, которые ведут к катастрофе, а не к демократии", - добавила она.

По словам спикера СФ, "межэтнические и межрелигиозные противоречия, когда их не решают, а усугубляют действиями властей, выплескиваются наружу".

Кроме того, как считает Матвиенко, пора вернуть парламентской дипломатии ее миссию по урегулированию международных конфликтов.

Шестая Всемирная конференция спикеров парламентов открылась в Женеве накануне. В среду Матвиенко выступила на ней первой.