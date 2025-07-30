Думе предложили отложить ведение электронного промыслового журнала в Азовском и Черном море

В этом бассейне ведение электронной отчетности затрудняет работа средств РЭБ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли законопроект № 980528-8, который до 1 января 2027 года продлевает особый порядок ведения рыболовного журнала на бумаге для судов, работающих в Азовском и Черном морях, где передача данных затруднена из-за средств радиоэлектронной борьбы.

Согласно действующему законодательству, все суда, оснащенные техническими средствами контроля, обязаны вести электронный промысловый журнал, в нем фиксируются сведения о вылове водных биоресурсов и судовых операциях.

Для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна с 29 мая 2024 года предусмотрено исключение: в связи с отсутствием устойчивой связи из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы судам разрешено вести бумажный журнал или использовать электронную форму с подписью капитана. Сейчас этот особый порядок действует до 1 января 2026 года. Депутаты предлагают продлить его еще на год - до 1 января 2027 года.

В пояснительной записке авторы законопроекта напоминают, что на протяжении длительного времени отмечается отсутствие всех видов связи из-за воздействия средств радиоэлектронной борьбы, что делает электронную отчетность невозможной и грозит остановкой промысла.