Число предложений в новостройках городов-миллионников снизилось на 3,4% за месяц

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Количество предложений в новостройках городов-миллионников в России в июле снизилось на 3,4%, выяснили аналитики сервиса "Яндекс Недвижимость".

"Общее количество предложений в новостройках городов-миллионников в июле снизилось на 3,4% по сравнению с июнем", - говорится в исследовании.

На этом фоне средняя стоимость кв.м выросла на 1,1%, до 188 тыс. рублей. В восьми из 16 изученных городов цена увеличилась, в трех - осталась на прежнем уровне, в пяти - снизилась.

Как уточнил коммерческий директор компании Евгений Белокуров, увеличение цен наиболее заметно там, где выше доля сделок без льготной ипотеки, например в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. В трех этих городах стоимость кв.м в июле составила 451 тыс., 280 тыс. и 245 тыс. рублей соответственно.