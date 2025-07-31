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"Агроэкспорт" определил наиболее перспективные рынки для отгрузок подсолнечного масла

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Федеральный центр "Агроэкспорт" определил наиболее перспективные рынки для отгрузок бутилированного подсолнечного масла из РФ, а также российские регионы с наибольшим экспортным потенциалом.

Согласно обзору ведомства, рынки диверсифицированы по ключевым регионам мира: Азия (Узбекистан, Китай), Ближний Восток и Персидский Залив (ОАЭ, Израиль, Иордания), Латинская Америка (Чили), Африка (Ливия, Джибути, Сенегал, ЮАР). Для этих рынков характерен высокий уровень привлекательности с точки зрения сложившихся условий, включающих допустимый уровень таможенно-тарифной нагрузки и значительный потенциал роста импорта.

По оценке экспертов, благоприятными условиями для развития производства экспортно ориентированной продукции располагают 19 российских регионов, в том числе 9 из них имеют предприятия, которые уже экспортируют бутилированное масло и могли бы наращивать поставки. Это Краснодарский край, Башкирия, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская и Челябинская области.

В 10 регионах действуют предприятия, которые могли бы начать фасовку подсолнечного масла и его экспорт, считают авторы обзора.

В 2024 году РФ экспортировала бутилированного подсолнечного масла на $538 млн. Продукция поставлялась из 47 регионов.

Покупателями российского подсолнечного масла были 110 стран. Большей частью это страны ближнего зарубежья, в основном Центральной Азии. В частности, Узбекистан в 2024 году закупил 104 тыс. тонн бутилированного масла на $103 млн.

Агроэкспорт
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