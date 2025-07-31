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Девелоперы предлагают сокращать санитарные зоны старых промзон при КРТ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Возможность сокращения санитарно-защитных зон позволит активнее развивать КРТ на месте старых промзон, считает генеральный директор ГК "Железно" Юрий Захаров.

"Мы с коллегами готовы выступить с инициативой по сокращению защитно-санитарных зон вокруг старых промышленных предприятий, которые уже и не работают фактически. Это значительно упростило бы работу по развитию проектов комплексного развития территорий", - сказал он на конференции "КРТ: диалог власти и бизнеса - от стратегии к результату" в Кирове.

Он подчеркнул, что речь идет об избыточных нормах, которые устанавливают охранные зоны по устаревшим данным.

Механизм КРТ запустили в 2021 году. С помощью него можно ликвидировать ветхое и аварийное жилье и переселять граждан в новые дома, строить объекты социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры.

Как отметила в своем выступлении директор департамента КРТ Минстроя России Мария Синичич, по стране уже более 1 тыс. запущенных проектов.

В начале июня в Минстрое РФ сообщали, что в активной стадии реализации по проектам КРТ находятся 977 территорий площадью 21,5 тыс. га. Там могут построить 155 млн кв.м недвижимости. Ранее уже введено около 2 млн кв.м.

Минстрой КРТ Мария Синичич ГК "Железно"
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