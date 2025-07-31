В Минобороны РФ сообщили о продвижении группировки "Восток" вглубь обороны ВСУ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Войска группировки "Восток" продолжают вклиниваться в глубину обороны украинской армии, группировка "Север" улучшила тактическое положение, "Запад" - положение по переднему краю, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Новогригоровка, Новоселовка Запорожской области, Новопетровское и Январское Днепропетровской области", - сказано в сообщении Минобороны.

По его данным, группировка "Север" в зоне СВО улучшила тактическое положение, "Запад" - улучшила положение по переднему краю.