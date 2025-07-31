Минобороны РФ заявило об уничтожении за сутки 169 дронов ВСУ

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что средства ПВО за сутки сбили 169 украинских беспилотников.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 147 районах", - сообщили в ведомстве.