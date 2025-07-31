Поиск

Банк России не пересматривал макропруденциальные надбавки по корпоративным кредитам

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Макропруденциальные надбавки по корпоративным кредитам на прирост требований к крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой, а также по валютным требованиям не пересматривались, говорится в пресс-релизе Банка России о ряде решений в макропруденциальной политике.

Банк России с 1 апреля 2025 года установил макропруденциальную надбавку в размере 20% на прирост требований банков в рублях или в иностранной валюте к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой. Регулятор объяснял свое решение тем, что видит риски дальнейшего увеличения задолженности крупных закредитованных компаний с относительно слабыми долговыми метриками. В 2024 году портфель корпоративных кредитов вырос на 17,9%, четверть роста обеспечили около 20 крупнейших компаний, при этом по ряду из них долговая нагрузка значительно выросла.

"За апрель-май 2025 года банки сформировали макропруденциальный буфер капитала в отношении прироста кредитных требований к таким компаниям в размере 8 млрд рублей (под макропруденциальную надбавку подпали требования почти к 30 юридическим лицам). Целесообразно продолжать постепенно накапливать макропруденциальный буфер капитала по закредитованным крупным компаниям. Надбавка сохранена на текущем уровне", - отмечается в пресс-релизе.

В первом полугодии 2025 года совокупные требования банков к корпоративным клиентам в иностранной валюте (кредиты и облигации) выросли на 6,1%, отмечается в релизе. В результате после длительного периода снижения валютизация корпоративного портфеля выросла на 0,4 п.п., до 11,9%, на 1 июля 2025 года. Однако Банк России не прослеживает тенденции к целенаправленной активизации банками валютного кредитования.

"Прирост кредитов был обусловлен притоком валютных депозитов корпоративных клиентов, при этом банки снижали уровень ставок по депозитам в юанях и для корпоративных, и для розничных клиентов. Поэтому сейчас нет необходимости создавать стимулы к девалютизации за счет надбавок по требованиям банков в иностранной валюте", - отмечает регулятор.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд взыскал с Тинькова 40 млн руб. в пользу Дерипаски из-за оскорблений в Сети

Участник нападения на Дагестан в 1999 году получил 13 лет колонии

В Росрыболовстве отметили, что землетрясение на Камчатке изменило среду обитания рыбы

В Росрыболовстве не исключили запрета норвежским судам на вылов рыбы в экономзоне России

В Росрыболовстве не исключили запрета норвежским судам на вылов рыбы в экономзоне России

На атакованном БПЛА пензенском предприятии никто не пострадал

Минобрнауки опровергло запрет на хранение книг Акунина в студенческих общежитиях

Минобрнауки опровергло запрет на хранение книг Акунина в студенческих общежитиях
Военная операция на Украине

Полсотни украинских военнослужащих взяты в плен в Часовом Яре

Туроператоры сообщили об отмене части броней в отелях Камчатки после землетрясения

Туроператоры сообщили об отмене части броней в отелях Камчатки после землетрясения

Whoosh запустил аренду самокатов по SMS для городов с ограничениями мобильного интернета

ВТБ пересмотрит стратегию интеграции БМ-банка из-за решения лондонского суда

ВТБ пересмотрит стратегию интеграции БМ-банка из-за решения лондонского суда
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2325 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6851 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });