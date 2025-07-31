Банк России не пересматривал макропруденциальные надбавки по корпоративным кредитам

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Макропруденциальные надбавки по корпоративным кредитам на прирост требований к крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой, а также по валютным требованиям не пересматривались, говорится в пресс-релизе Банка России о ряде решений в макропруденциальной политике.

Банк России с 1 апреля 2025 года установил макропруденциальную надбавку в размере 20% на прирост требований банков в рублях или в иностранной валюте к крупным компаниям с повышенной долговой нагрузкой. Регулятор объяснял свое решение тем, что видит риски дальнейшего увеличения задолженности крупных закредитованных компаний с относительно слабыми долговыми метриками. В 2024 году портфель корпоративных кредитов вырос на 17,9%, четверть роста обеспечили около 20 крупнейших компаний, при этом по ряду из них долговая нагрузка значительно выросла.

"За апрель-май 2025 года банки сформировали макропруденциальный буфер капитала в отношении прироста кредитных требований к таким компаниям в размере 8 млрд рублей (под макропруденциальную надбавку подпали требования почти к 30 юридическим лицам). Целесообразно продолжать постепенно накапливать макропруденциальный буфер капитала по закредитованным крупным компаниям. Надбавка сохранена на текущем уровне", - отмечается в пресс-релизе.

В первом полугодии 2025 года совокупные требования банков к корпоративным клиентам в иностранной валюте (кредиты и облигации) выросли на 6,1%, отмечается в релизе. В результате после длительного периода снижения валютизация корпоративного портфеля выросла на 0,4 п.п., до 11,9%, на 1 июля 2025 года. Однако Банк России не прослеживает тенденции к целенаправленной активизации банками валютного кредитования.

"Прирост кредитов был обусловлен притоком валютных депозитов корпоративных клиентов, при этом банки снижали уровень ставок по депозитам в юанях и для корпоративных, и для розничных клиентов. Поэтому сейчас нет необходимости создавать стимулы к девалютизации за счет надбавок по требованиям банков в иностранной валюте", - отмечает регулятор.