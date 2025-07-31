Путин подписал закон о регулировании сервисов рассрочки

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о регулировании сервисов покупок в рассрочку (BNPL, buy now, pay later), документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Максимальный лимит на покупки без передачи данных в бюро кредитных историй (БКИ) составит 50 тыс. рублей.

C помощью сервисов BNPL покупатели могут оплачивать товар по частям, без переплат, а продавцы сразу получают полную стоимость покупки. При этом такие посредники не заключают с потребителем договор кредита, их услуги не регулируются, а информация о рассрочке не передается в БКИ. Закон определяет статус посредника, который будет выполнять функции оператора сервиса рассрочки. Таким посредником может выступать юридическое лицо, зарегистрированное в форме хозяйственного общества, а также банк или микрофинансовая организация. Если оператором сервиса рассрочки является не банк и не микрофинансовая организация, минимальный размер его капитала должен составлять не менее 5 млн руб.

Закон наделяет ЦБ полномочиями регулировать деятельность BNPL-сервисов, вести реестр операторов.

Действие закона не распространяется на схемы прямой рассрочки от продавца. Оператор сервиса рассрочки не вправе совмещать свою деятельность с деятельностью некредитной финансовой организации, за исключением деятельности микрофинансовой организации.

Размер неустойки по договору не может превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности. Оператор обязан предоставить пользователю возможность досрочной уплаты полной или частичной суммы рассрочки без взимания платы, а при частичной досрочной оплате информировать его об остатке долга, графике и суммах оставшихся платежей.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2026 года, с этой даты максимальный срок рассрочки составит шесть месяцев, а с 1 апреля 2028 года - не более четырех месяцев. Действие положений закона не будет распространяется на правоотношения, возникшие из договоров о предоставлении сервиса рассрочки, заключенных до дня его вступления в силу.