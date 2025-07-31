Минобороны сообщило о поражении трех дронов ВСУ над регионами РФ и Черным морем

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, с 18:00 мск до 23:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как заявили в ведомстве, беспилотники были сбиты над Черным морем, территориями Курской и Белгородской областей.

Ранее Минобороны РФ сообщило о ликвидации двух украинских беспилотников над Белгородской областью. Дроны были сбиты около 16:30 мск.